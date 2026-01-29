Menu
Accident sur la RN vers Pikine : un bus incendié après la mort d’un motocycliste


Rédigé le Samedi 31 Janvier 2026 à 08:28 | Lu 48 fois


Un bus de transport public a été incendié le 30 janvier près de l’école Mariama Niass, après un accident ayant coûté la vie à un conducteur de moto, provoquant un blocage total de la circulation.


Un grave incident s’est produit ce vendredi 30 janvier sur la Route nationale en direction de Pikine, à hauteur de l’école Mariama Niass, dans le sens Croisement Cambérène. Un bus de type Tata assurant le transport public a été incendié à la suite d’un accident impliquant un motocycliste.

D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, le véhicule appartenant à l’AFTU aurait percuté un conducteur de moto de type Jakarta, entraînant le décès de ce dernier. La situation a rapidement dégénéré après le drame.

Des conducteurs de motos, visiblement choqués et en colère, ont pris pour cible le bus impliqué. Le véhicule a été incendié peu après l’accident.

À la suite de ces événements, la circulation est totalement paralysée sur cet axe très fréquenté, provoquant de longs embouteillages et de fortes perturbations du trafic vers Pikine.




