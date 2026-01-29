Accident sur la RN vers Pikine : un bus incendié après la mort d’un motocycliste





Un grave incident s’est produit ce vendredi 30 janvier sur la Route nationale en direction de Pikine, à hauteur de l’école Mariama Niass, dans le sens Croisement Cambérène. Un bus de type Tata assurant le transport public a été incendié à la suite d’un accident impliquant un motocycliste.



D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, le véhicule appartenant à l’AFTU aurait percuté un conducteur de moto de type Jakarta, entraînant le décès de ce dernier. La situation a rapidement dégénéré après le drame.



Des conducteurs de motos, visiblement choqués et en colère, ont pris pour cible le bus impliqué. Le véhicule a été incendié peu après l’accident.



À la suite de ces événements, la circulation est totalement paralysée sur cet axe très fréquenté, provoquant de longs embouteillages et de fortes perturbations du trafic vers Pikine.

