L'Actualité au Sénégal

Thiès : De faux agents de la Sonatel extorquent plus de 18 millions F CFA à des clients


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 13:08


Deux individus, O. Thiam et B. Thiam, ont comparu devant le tribunal de grande instance de Thiès pour usurpation de fonction, escroquerie et extorsion de fonds. Ils sont accusés d’avoir soutiré plus de 18 millions de francs CFA à des clients en se faisant passer pour des agents de la Sonatel.


Selon les éléments du dossier, le principal mis en cause, O. Thiam, est un récidiviste. En 2019, il avait déjà été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de Kaolack pour des faits similaires. Après sa libération, il s’est installé à Mbour, où il a retrouvé son ami B. Thiam. Ensemble, ils ont conçu un stratagème bien rôdé pour piéger des abonnés de la Sonatel.

Une arnaque savamment orchestrée

Le duo se faisait passer pour des employés de la société nationale de télécommunications. Munis de plusieurs téléphones portables, cartes SIM et carnets de numéros, ils appelaient au hasard des numéros de téléphone fixe.

Sous un ton professionnel, ils annonçaient à leurs interlocuteurs qu’ils avaient du retard dans le paiement de leurs abonnements et les menaçaient de suspension de ligne en cas de non-paiement immédiat. Pris de panique, nombre de clients crédules s’exécutaient et effectuaient des transferts via Mobile Money ou sur des comptes bancaires communiqués par les faux agents.

De fil en aiguille, les deux hommes auraient ainsi réussi à extorquer plus de 18 millions F CFA à plusieurs victimes à travers le pays.

L’enquête de la gendarmerie

C’est un client vigilant qui a permis de démanteler le réseau. Soupçonnant une fraude, il a saisi la gendarmerie. Les enquêteurs ont ouvert une enquête et, grâce à la traçabilité des appels, ont pu localiser les suspects à Mbour.

Lors de la perquisition effectuée à leurs domiciles, les gendarmes ont mis la main sur plusieurs cartes de crédit, téléphones portables, puces SIM, ainsi que des reçus de transfert d’argent. Les victimes entendues ont confirmé avoir reçu des appels d’individus se présentant comme des agents de la Sonatel.

À la barre, les accusés nient les faits

Placés sous mandat de dépôt, O. Thiam et B. Thiam ont nié en bloc les accusations à la barre du tribunal.
L’avocat de la Sonatel, partie civile, a réclamé 3 millions F CFA de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par l’entreprise.

Pour sa part, la défense a plaidé l’absence de preuves tangibles et demandé la relaxe pure et simple de ses clients, estimant que les éléments du dossier ne suffisaient pas à établir leur culpabilité.

Le parquet requiert l’application de la loi

Le procureur de la République, convaincu de la matérialité des faits, a requis l’application stricte de la loi, estimant que les deux prévenus avaient sciemment trompé les abonnés en se faisant passer pour des agents de la Sonatel.
« Ces pratiques nuisent à la crédibilité des institutions et à la confiance des citoyens », a-t-il déclaré lors de l’audience.

Le délibéré est attendu le 2 décembre 2025.



Lat Soukabé Fall

