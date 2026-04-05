Thiès : Ahmadou Bâ magnifie la jeunesse et le patriotisme autour du 4 Avril En marge des festivités liées à la délocalisation du défilé de la fête nationale à Thiès, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Ahmadou Bâ, a mis en avant la volonté de l’État de faire de cette célébration un grand moment de communion, d’unité et d’expression culturelle. Devant la presse, il a insisté sur la place centrale de la jeunesse, appelée à s’inspirer de l’exemple des forces de défense et de sécurité en matière de patriotisme, de discipline et de don de soi pour la patrie.

À Thiès, ville hôte des célébrations du 4 Avril 2026, l’État du Sénégal entend donner un relief particulier à la fête nationale. Au-delà du défilé civil et militaire, les autorités ont choisi d’y adjoindre une forte dimension culturelle, tournée vers la jeunesse, l’excellence et la transmission des valeurs républicaines. C’est dans cet esprit que le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Ahmadou Bâ, s’est exprimé lors d’un entretien consacré aux activités prévues en accompagnement du défilé. Il a expliqué que cette orientation répond à une instruction du président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, soucieux d’inscrire cette célébration dans une dynamique plus large de cohésion nationale et de mobilisation citoyenne.

Une série de manifestations culturelles pour accompagner le défilé Selon le ministre, la délocalisation du défilé à Thiès ne devait pas se limiter à une démonstration protocolaire ou militaire. Elle devait également être l’occasion d’offrir à la jeunesse sénégalaise des moments forts de rassemblement, de célébration et de valorisation culturelle. « Dans le cadre des festivités liées à la délocalisation de la fête nationale, le président de la République nous a instruits d’accompagner le défilé par une série de manifestations culturelles en faveur de la jeunesse de Thiès, mais aussi de la jeunesse du Sénégal », a-t-il expliqué en substance, tout en saluant la mobilisation des autorités territoriales, des maires des communes concernées, du directeur des Arts, du secrétaire d’État à la Culture ainsi que de l’ensemble des acteurs engagés dans l’organisation. Pour Ahmadou Bâ, cette démarche vise avant tout à faire de la fête nationale un événement total, à la fois civique, populaire et culturel. Il s’agit, à travers concerts, spectacles et activités artistiques, d’ancrer davantage l’événement dans le vécu des populations, notamment celui des jeunes.

Faire de la fête nationale un moment d’unité et de fraternité Le ministre a particulièrement insisté sur la portée symbolique du 4 Avril. À ses yeux, cette journée dépasse le simple cadre commémoratif. Elle constitue un moment de communion nationale, d’entente et de fraternité, où la République célèbre à la fois son histoire, son unité et ses institutions. Dans son propos, il a rappelé que la fête nationale est aussi un moment privilégié pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, présentées comme des repères majeurs pour la jeunesse. Discipline, sens du devoir, engagement au service de la nation et esprit de sacrifice : autant de valeurs que le ministre souhaite voir davantage transmises à la nouvelle génération. À travers ce message, Ahmadou Bâ place clairement la culture au service de la citoyenneté. Pour lui, les manifestations artistiques prévues à Thiès ne relèvent pas seulement du divertissement ; elles participent d’une pédagogie républicaine, en aidant les jeunes à mieux comprendre le sens du patriotisme et de l’appartenance nationale.

La jeunesse au cœur du message de l’État Le cœur du discours ministériel reste la jeunesse. Le membre du gouvernement veut faire de cette séquence un temps d’inspiration et de projection pour les nouvelles générations. Dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux, économiques et identitaires, le pouvoir entend envoyer un signal fort : la jeunesse ne doit pas être spectatrice, mais actrice du devenir national. En affirmant que « les meilleurs repères sont nos forces de défense et de sécurité », Ahmadou Bâ invite les jeunes à se construire autour de figures d’exemplarité, de rigueur et de loyauté envers la patrie. Le choix d’accompagner le défilé par des rendez-vous culturels participe ainsi d’une stratégie plus large : parler à la jeunesse dans son langage, à travers la musique, le spectacle, la création et la rencontre. À Thiès, cette orientation prend un relief particulier. Ville de traditions, de brassage et d’expression citoyenne, la capitale du Rail apparaît comme un cadre idéal pour accueillir une célébration de cette ampleur, où la mémoire nationale rencontre l’élan de la jeunesse.

Thiès, point de départ d’une ambition culturelle nationale Le ministre a enfin laissé entendre que l’initiative engagée à Thiès n’est qu’un début. Le ministère entend, à terme, étendre cette dynamique à d’autres localités du Sénégal, avec une série de concerts, de spectacles et d’activités culturelles appelés à accompagner les grands moments de la vie nationale. En d’autres termes, Thiès sert de laboratoire à une nouvelle manière de célébrer la République : une fête nationale qui conjugue solennité, proximité avec les populations et expression artistique. Cette vision met en avant une culture qui rassemble, qui élève et qui contribue à renforcer le sentiment d’appartenance à une même nation. À travers cette parole politique, Ahmadou Bâ dessine donc une ambition claire : faire de la culture un levier de cohésion, de transmission et de mobilisation patriotique. Et à l’heure où Thiès vit au rythme du 4 Avril, ce message prend un relief tout particulier.