Thierno Alassane Sall saisit le Pool Judiciaire Financier sur un marché d’électrification rurale

Cette action concerne le marché d’électrification rurale, attribué à la société AEE Power EPC par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER). Selon le député, des zones d’ombre entourent l’attribution et l’exécution de ce marché, et il souhaite que la justice puisse faire toute la lumière sur les modalités de passation et la gestion des fonds.



Thierno Alassane Sall insiste sur l’importance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des marchés publics, notamment dans des secteurs stratégiques comme l’électrification rurale, qui touche directement la vie des populations dans les localités éloignées.



Le député prévoit également de fournir au Pool judiciaire financier tous les éléments et documents en sa possession, afin de soutenir sa plainte et de permettre aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie.



Cette initiative intervient dans un contexte où la vigilance sur la passation des marchés publics est au centre des préoccupations citoyennes, alors que plusieurs dossiers de marchés controversés sont actuellement suivis par la justice sénégalaise.

