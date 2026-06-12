Thierno Alassane Sall attendu à la Section de recherches pour remettre de nouveaux éléments

Le député Thierno Alassane Sall a indiqué qu’il se rendra ce lundi à 16 heures à la Section de recherches, à la demande de cette institution.
Dans une publication sur sa page Facebook, le président de la République des valeurs (RV) a précisé qu’il compte remettre de nouveaux éléments reçus d’Espagne dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’affaire ASER-AEE POWER.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement d’une procédure engagée auprès du Pool judiciaire financier, à la suite de laquelle une enquête a été ouverte.
Dans le cadre de cette affaire, Thierno Alassane Sall avait déjà été entendu par les enquêteurs de la Section de recherches lors d’une précédente audition.
dakaractu
Dans une publication sur sa page Facebook, le président de la République des valeurs (RV) a précisé qu’il compte remettre de nouveaux éléments reçus d’Espagne dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’affaire ASER-AEE POWER.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement d’une procédure engagée auprès du Pool judiciaire financier, à la suite de laquelle une enquête a été ouverte.
Dans le cadre de cette affaire, Thierno Alassane Sall avait déjà été entendu par les enquêteurs de la Section de recherches lors d’une précédente audition.
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