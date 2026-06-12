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L'Actualité au Sénégal

Thierno Alassane Sall attendu à la Section de recherches pour remettre de nouveaux éléments


Rédigé le Lundi 15 Juin 2026 à 09:20 | Lu 49 fois Rédigé par


Le député Thierno Alassane Sall a annoncé qu’il se rendra à la Section de recherches afin de transmettre de nouveaux éléments liés à la procédure portant sur l’affaire ASER-AEE POWER.


Thierno Alassane Sall attendu à la Section de recherches pour remettre de nouveaux éléments
Le député Thierno Alassane Sall a indiqué qu’il se rendra ce lundi à 16 heures à la Section de recherches, à la demande de cette institution.
Dans une publication sur sa page Facebook, le président de la République des valeurs (RV) a précisé qu’il compte remettre de nouveaux éléments reçus d’Espagne dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’affaire ASER-AEE POWER.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement d’une procédure engagée auprès du Pool judiciaire financier, à la suite de laquelle une enquête a été ouverte.
Dans le cadre de cette affaire, Thierno Alassane Sall avait déjà été entendu par les enquêteurs de la Section de recherches lors d’une précédente audition.

dakaractu


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