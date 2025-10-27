Menu
Thiaroye : un dealer se blesse en tentant d’échapper à la police lors d’une descente nocturne


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 11:06


Une descente de police à Thiaroye met fin à un trafic de drogue. Un dealer, blessé en tentant de fuir, sera poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.


L’opération policière menée dans la nuit du 3 au 4 novembre à Thiaroye a mis fin aux activités d’un important réseau de trafic de drogue. Les agents du commissariat local, sous la direction du commissaire Faye, ont exécuté une descente minutieusement préparée qui s’est soldée par l’arrestation d’un membre clé du groupe.

Peu avant 22 heures, la brigade de recherches avait mis en place un dispositif d’infiltration grâce à des informations précises obtenues sur le terrain. Le réseau avait transformé la terrasse d’une maison à étage en véritable centre de distribution, permettant aux trafiquants de surveiller les environs et d’anticiper toute intervention policière.

Cette fois, les agents ont agi avec discrétion. Ils ont réussi à accéder silencieusement à la terrasse, prenant les trafiquants par surprise. Alors que certains prenaient la fuite, l’un d’eux a été intercepté sur place. Les policiers ont découvert un sachet contenant huit cornets et environ 125 grammes de chanvre indien, dissimulé sous un canapé.

Tentant désespérément d’échapper à l’arrestation, le trafiquant a sauté du haut de la terrasse, se blessant grièvement à la cheville droite en atterrissant dans la cour d’une maison voisine. Il a été rapidement secouru puis transporté à l’hôpital du Camp militaire de Thiaroye.

Après avoir reçu des soins, il a été conduit au commissariat pour être interrogé. Il devra répondre devant la justice des chefs d’accusation de détention, trafic et usage de chanvre indien. La drogue saisie a été placée sous scellés par la police.

dakaractu

 




