Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants secourue, un décès constaté à bord





Un nouvel incident dramatique lié aux départs par la mer s’est produit sur le littoral sénégalais. À Thiaroye-sur-Mer, une pirogue transportant 59 personnes, dont un enfant âgé de trois ans, a été interceptée alors qu’elle se trouvait dans une situation critique. À bord, les secours ont découvert le corps sans vie d’une femme de nationalité ghanéenne, selon des informations rapportées par L’Observateur.



Les faits se sont déroulés le samedi 10 janvier, peu après la prière de l’aube. Des habitants du secteur, présents sur la côte, ont alerté les secours après avoir aperçu une embarcation violemment secouée par les vagues. Les passagers, visiblement épuisés, tentaient d’attirer l’attention en faisant des signes depuis la mer.



Face à l’urgence, certains pêcheurs sont intervenus avec leurs propres pirogues, tandis que d’autres ont contacté la gendarmerie de Thiaroye-Gare. Rapidement mobilisées, les forces de l’ordre, appuyées par des secouristes et des volontaires, ont réussi à escorter l’embarcation jusqu’au rivage et à aider les migrants à débarquer en toute sécurité.



Les personnes secourues étaient dans un état de grande fatigue, d’après des témoignages recueillis sur place. Le bilan provisoire fait état de 59 migrants pris en charge, parmi lesquels figurait un très jeune enfant. C’est lors des opérations de secours que le corps sans vie de la ressortissante ghanéenne a été découvert, donnant une dimension tragique à l’intervention.



Selon les récits des passagers rapportés par L’Observateur, la pirogue aurait quitté les côtes gambiennes environ une semaine auparavant. La traversée aurait mal tourné après la panne soudaine de l’un des moteurs, laissant l’embarcation dériver en pleine mer, au gré des courants et des vents.



Lorsque les conditions maritimes se seraient légèrement améliorées, les occupants auraient tenté de diriger l’embarcation vers les côtes sénégalaises. Mais l’épuisement, le manque de nourriture et l’absence d’eau auraient gravement affecté plusieurs passagers.



Les circonstances exactes du décès de la femme retrouvée à bord ne sont pas encore établies. Des éléments évoquent également la possibilité d’autres pertes humaines survenues durant la traversée, des corps qui auraient été abandonnés en mer, une information que les autorités cherchent actuellement à confirmer.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de ce drame et d’identifier les responsables de l’organisation de ce voyage irrégulier.

