Thiaroye – Un jeune aspergé de diluant et brûlé vif : le procès de l’horreur

Conduit manu militari par des voisins en colère à la Brigade territoriale de Thiaroye, l’accusé a été placé sous mandat de dépôt. Trois ans plus tard, il a comparu devant le tribunal pour tentative d’assassinat par incendie volontaire.





Des faits d’une extrême violence

Tout a commencé plus tôt dans la journée, lorsque l’accusé s’était illustré par des comportements agressifs dans un bar du quartier. Après avoir subtilisé un téléphone portable, il a exigé 500 FCfa pour le restituer. Plus tard, il s’est disputé autour de bidons de diluant avec un autre jeune, Baye Fall.



Dans un geste soudain et brutal, il a brisé une bouteille de diluant et aspergé le liquide sur Moustapha N., qui se trouvait assis avec d’autres. Sans hésitation, il a sorti un briquet et embrasé sa victime, sous les yeux médusés des témoins. Gravement brûlé, Moustapha N. n’a jamais pu répondre aux questions des enquêteurs.





L’accusé nie, mais les faits l’accablent

L’ordonnance de renvoi, signée le 16 juin 2025, retient la tentative d’assassinat, estimant que « l’échec de l’acte n’est dû qu’à des circonstances indépendantes de la volonté de l’accusé ».



Au tribunal, Moustapha Bâ a nié les faits, mais les juges ont relevé sa détermination : « Il a tranquillement sorti son briquet et allumé la flamme », a rappelé le président. Les clichés du corps calciné de la victime, projetés à l’audience, ont glacé la salle. L’accusé, lui, est resté de marbre, sans exprimer le moindre remords.





Dix ans de prison requis

Le procureur a décrit un homme « insensible et de mauvaise foi », qui n’a pas porté secours à sa victime et a livré des versions contradictoires. Il a requis 10 ans de prison ferme.



La défense, quant à elle, a plaidé des circonstances atténuantes, tentant de faire requalifier les faits en coups et blessures volontaires. Mais les témoignages et la gravité de l’acte pèsent lourd dans la balance judiciaire.





Une affaire qui secoue Thiaroye

Dans ce quartier populaire de la banlieue dakaroise, le drame continue de hanter les esprits. L’acte, jugé gratuit et monstrueux, interroge sur la montée d’une violence imprévisible au sein de la jeunesse urbaine.



Le verdict est attendu dans les prochains jours, et les habitants de Thiaroye espèrent qu’il sera à la hauteur de l’horreur vécue ce 8 décembre 2021.

