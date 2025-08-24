Thiadiaye : le trafiquant de drogue « Ndongo » bientôt fixé sur son sort

Une filature décisive

Le 21 août, les forces de l’ordre mettent en place un dispositif de surveillance. Dans leur viseur : Ndongo, suspecté d’approvisionner aussi bien les environs de Thiadiaye que des clients venus de Dakar. Ce jour-là, il s’apprêtait à remettre trois kilogrammes de chanvre indien à un acheteur.

Mais l’opération ne se conclura jamais. Les gendarmes, qui le surveillaient discrètement depuis des heures, interviennent et procèdent à son arrestation.

Des aveux sans détour

Conduit à la brigade, Birima F. reconnaît immédiatement les faits. Il avoue être un trafiquant notoire, justifiant son activité par la nécessité de prendre en charge ses trois épouses et 31 enfants. Selon lui, ce commerce illicite était le seul moyen de subvenir aux besoins d’une famille aussi nombreuse.

Un mandat de dépôt délivré

Au terme de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté au parquet de Mbour, où il a été placé sous mandat de dépôt. Il comparaîtra le 26 août, date à laquelle la justice décidera de son sort.

Cette arrestation marque un coup d’arrêt pour un réseau qui, selon plusieurs sources locales, occupait une place importante dans l’approvisionnement de chanvre indien dans la région.

L’affaire a débuté suite à une information anonyme transmise à la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye. L’informateur a signalé l’existence d’un réseau de trafic de chanvre indien piloté par Ndongo, installé au quartier Cité Nguère.