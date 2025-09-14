Tentative de vente de viande morte à Diamaguène : un suspect arrêté

Selon un communiqué de la Police nationale, le suspect, accompagné d’un complice qui est actuellement en fuite, s’est présenté très tôt au foirail de Diamaguène, aux environs de 7 heures, à bord d’une moto de type Jakarta, avec à son bord une chèvre morte, non égorgée. L’individu tentait de mettre cette viande sur le marché, malgré le risque sanitaire évident pour les consommateurs.



L’alerte a été donnée par un témoin anonyme, qui a immédiatement prévenu les forces de l’ordre. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers ont surpris le suspect encore en train de transporter la chèvre sur sa moto. Face à l’arrivée des agents, son complice a pris la fuite, réussissant à se soustraire temporairement à l’arrestation.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a expliqué que la chèvre avait été ramassée à Yeumbeul par son complice. Ce dernier lui aurait ensuite demandé de la transporter jusqu’au foirail, où elle devait être vendue malgré son état de décomposition avancé.



La Police nationale a précisé que le suspect a été immédiatement conduit au poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao, placé en garde à vue, et qu’une enquête est en cours pour déterminer l’ampleur de l’infraction et retrouver le complice en fuite.



Ce type de faits illustre les risques liés à la vente de viandes impropres à la consommation, qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves. Les autorités rappellent aux citoyens l’importance de signaler toute activité suspecte concernant la mise en vente de produits alimentaires non conformes.



La vigilance des populations et l’intervention rapide de la police ont permis d’éviter la mise en circulation de cette viande dangereuse, renforçant ainsi la protection de la santé publique dans la région. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et de prévenir de futurs incidents similaires.

