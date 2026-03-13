Tambacounda : une collision sur la RN6 fait plusieurs victimes

Un grave accident de la circulation s’est produit ce matin sur la route reliant Tambacounda à Gouloumbou. Selon un premier bilan communiqué par les sapeurs-pompiers, l’incident a fait 20 victimes.

Le lieutenant Mouhamadou Falilou Fall, chargé de l’expédition des affaires courantes de la 61ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Tambacounda, a détaillé les opérations de secours menées après l’alerte.

Les équipes de secours ont été informées de l’accident à 8 h 18. Le drame s’est produit sur la RN6, entre Médina Sebinkely et Touba Darou Salam. Arrivés sur les lieux à 8 h 34, les sapeurs-pompiers ont constaté une collision impliquant deux véhicules : un bus de marque Renault et un véhicule de transport Toyota, souvent appelé « Cheikhou Chérifou ».

Le bilan provisoire fait état de 20 victimes. Parmi elles, 10 personnes ont été gravement blessées et 4 autres ont subi des blessures plus légères. Les secours ont également retrouvé six personnes sans vie dans les véhicules accidentés.

Pour gérer l’intervention, plusieurs moyens ont été mobilisés par la 61ᵉ compagnie d’incendie et de secours, notamment deux ambulances, un fourgon pompe-tonne, un véhicule de secours routier utilisé pour extraire deux victimes coincées, ainsi qu’un véhicule d’intervention et deux véhicules de commandement.

Les blessés ont été transportés vers les structures sanitaires les plus proches pour leur prise en charge. Les dépouilles ont été déposées à la morgue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident survenu dans la région de Tambacounda.