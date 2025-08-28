Tambacounda : un garçon de 8 ans emporté par les eaux du fleuve Gambie à Diyabougou





Le village de Diyabougou, dans la commune de Komoti (département de Tambacounda), est sous le choc après la mort tragique d’un enfant de 8 ans, M. Camara, emporté par les eaux du fleuve Gambie.



Le drame s’est produit le mercredi 3 septembre 2025, vers 16 h 50, à l’entrée du village de Mansadala, dans la commune de Dialacoto. Selon des sources proches de l’enquête, l’enfant avait quitté la maison familiale après le déjeuner pour aller se baigner avec ses camarades dans un bras du fleuve. Pris dans le courant au niveau du pont, il n’a pas pu être sauvé.



Les villageois, alertés, se sont mobilisés et ont retrouvé le corps sans vie une trentaine de minutes plus tard. La gendarmerie de Dialacoto et les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie de Tambacounda ont été informés et ont procédé au constat d’usage. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame qui plonge toute la communauté dans la douleur.

