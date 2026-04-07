Tambacounda : trois individus déférés après la saisie de produits chimiques liés à l’orpaillage clandestin

À Tambacounda, trois personnes impliquées dans un trafic de produits chimiques destinés à l’orpaillage clandestin ont été présentées au parquet, selon des informations communiquées par la Police nationale.

Leur arrestation remonte au 31 mars, lors d’une opération menée par le commissariat spécial de Kidira. Les agents, en patrouille, ont intercepté une cargaison contenant des substances dangereuses utilisées dans le traitement de l’or.

Au total, 400 kilos de cyanure, 250 kilos de zinc ainsi que quatre motos servant au transport ont été saisis. D’après les autorités, ces produits provenaient d’un pays voisin et étaient destinés aux sites d’exploitation clandestine situés à Diyabougou et Soréto, dans la région.

Lors de l’intervention, deux des transporteurs ont pris la fuite en abandonnant le matériel sur place. Les forces de l’ordre ont néanmoins réussi à interpeller les deux autres individus ainsi que le destinataire présumé de la cargaison.

À l’issue de l’enquête menée par les services de police de Kidira, les trois suspects ont été déférés devant le parquet de Tambacounda.