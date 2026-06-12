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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 JUIN 2026


Rédigé le Vendredi 12 Juin 2026 à 22:25 | Lu 71 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 JUIN 2026
  • Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
  • Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
  • Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
  • Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawsara Fall près du Rail route de Saint-Louis
  • Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
  • Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba



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