- Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
- Khadim : Tél ; 33 951 14 78, Marché central à côté d’Intercontinental de Négoce avenue Général De Gaulle
- Serigne Saliou Mbacké : Tél : 33 951 44 53, Face hôpital regional de Thiès
- Stade Lat-Dior : Tél : 33 952 09 99, Face stade Lat-Dior route de Mbour
- Bount Dépôt : Tél : 33 951 39 16, Face SNCS
- Amadou Tall Niang : Tél : 33 951 46 37, Parcelles Assainies Unité 2 face école Modo Kane
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 30 MAI AU 06 JUIN 2026
Rédigé le Vendredi 29 Mai 2026 à 22:10 | Lu 80 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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