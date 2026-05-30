Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 30 MAI AU 06 JUIN 2026


Rédigé le Vendredi 29 Mai 2026 à 22:10 | Lu 80 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 30 MAI AU 06 JUIN 2026
  • Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
  • Khadim : Tél ; 33 951 14 78, Marché central à côté d’Intercontinental de Négoce avenue Général De Gaulle
  • Serigne Saliou Mbacké : Tél : 33 951 44 53, Face hôpital regional de Thiès
  • Stade Lat-Dior : Tél : 33 952 09 99, Face stade Lat-Dior route de Mbour
  • Bount Dépôt : Tél : 33 951 39 16, Face SNCS
  • Amadou Tall Niang : Tél : 33 951 46 37, Parcelles Assainies Unité 2 face école Modo Kane



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 15 Mai 2026 - 19:32 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 23 AU 30 MAI 2026

Vendredi 17 Avril 2026 - 22:19 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 25 AVRIL AU 02 MAI 2026

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags