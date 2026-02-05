Suspension des activités à la Daf après une offensive numérique revendiquée par un groupe de pirates



La Direction de l’automatisation du fichier (Daf) est confrontée, depuis au moins cinq jours, à une offensive informatique ayant entraîné l’arrêt provisoire de l’ensemble de ses activités de production. Le groupe de pirates se présentant sous le nom de « The Green Blood Group » affirme détenir un volume de 139 téraoctets de données appartenant à cette institution sénégalaise.

Dans une publication diffusée sur le dark web, ces cybercriminels ont annoncé avoir récemment intégré deux nouvelles entités à leur plateforme clandestine : la Daf et l’entreprise Ecobat. Le message publié, accompagné d’une capture d’écran portant la mention « Ransomware Alert », cite explicitement « FILE AUTOMATION DEPARTMENT (DAF) » et « ECOBAT » parmi les structures concernées. Un contexte de tensions commerciales Cette situation intervient dans un contexte particulier marqué par un différend opposant l’État du Sénégal à la société malaisienne Iris Corporation, attributaire du marché des cartes nationales d’identité numérisées. Le contentieux porte sur des factures restées impayées, selon l’article.

De manière jugée inhabituelle, Iris Corporation aurait, après avoir été informée des difficultés rencontrées, demandé à la Daf de procéder à un arrêt total des systèmes, le temps de l’envoi d’une équipe technique au Sénégal. Cette requête suscite des interrogations quant à un éventuel lien entre le différend commercial et l’incident informatique.

Pendant ce temps, les équipes techniques de la Daf sont à pied d’œuvre et un communiqué officiel est attendu dans les prochaines heures, précise la source. Cette situation survient après un précédent incident ayant touché la Direction générale des impôts et Domaines, laissant apparaître une succession d’attaques visant des structures stratégiques de l’administration sénégalaise.

La question demeure de savoir s’il s’agit d’une réelle compromission de données ou d’une manœuvre de désinformation de la part des pirates. Quoi qu’il en soit, cet épisode relance les inquiétudes autour de la sécurité des systèmes numériques publics. dakaractu

