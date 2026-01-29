Classement AMC : le Sénégal grimpe à la troisième place africaine en mini-football



Le Sénégal réalise une progression notable dans le dernier classement de la Confédération africaine de mini-football (AMC). Le pays occupe désormais la troisième place continentale, gagnant ainsi deux rangs par rapport au précédent classement.

Cette avancée est liée à l’organisation de la première édition du tournoi national de mini-football, qui s’est déroulée du 1er au 15 décembre 2025. Cette compétition, initiée par l’Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), a permis au pays de totaliser 497 points.

Avec ce nouveau total, le Sénégal passe de la cinquième à la troisième position dans le classement rendu public mardi par l’instance africaine.

La première place est occupée par la Libye, championne d’Afrique en titre, avec 544 points. Elle devance la Tunisie, désormais deuxième avec 534 points. Longtemps en tête du classement, les Tunisiens perdent leur statut de leader, acquis grâce aux performances enregistrées lors de la Coupe du monde 2017 disputée à domicile et du Mondial 2019 en Australie.

Derrière le trio de tête, le Ghana progresse de la sixième à la quatrième place avec 442 points. Cette avancée se fait au détriment de la Mauritanie, qui recule à la sixième position avec 425 points. L’Égypte, totalisant 426 points, perd également deux rangs et se retrouve cinquième.

La Côte d’Ivoire conserve sa septième place, tout comme l’Afrique du Sud (8e), le Tchad (9e) et le Nigeria (10e), qui restent stables au classement.

Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le Maroc enregistre un net recul en passant de la 14e à la 18e place. La Guinée, demi-finaliste de cette même compétition, conserve ses 90 points mais glisse de la 17e à la 21e position. Même situation pour la Tanzanie, éliminée en quarts de finale, qui reste à 45 points tout en passant de la 19e à la 22e place.

À l’inverse, l’Ouganda poursuit sa progression. Le pays gagne huit places, passant de la 23e à la 15e position. Les Ougandais comptaient 20 points en août 2025, contre aucun point lors du classement de février de la même année. aps