

À Saint-Louis, la disponibilité du gaz devient de plus en plus problématique, provoquant une vive inquiétude au sein des populations. Depuis plusieurs jours, les habitants de la capitale du Nord éprouvent de grandes difficultés à se procurer ce produit devenu indispensable au quotidien.

Dans les rues de la vieille ville, de nombreuses personnes circulent avec des bonbonnes vides à la main, parcourant boutiques, stations-service et dépôts à la recherche de gaz. Les tentatives se multiplient, souvent sans succès, accentuant le sentiment de désarroi chez les ménages.

Cette situation est d’autant plus pénible qu’elle survient en période de fraîcheur, alors que le mois de ramadan approche. Pour beaucoup, l’absence de gaz complique sérieusement les conditions de vie et alimente une atmosphère de tension.

Certaines personnes rencontrées disent ne jamais avoir imaginé faire face à une telle situation, surtout après la troisième alternance intervenue en 2024, souvent associée au slogan populaire « jub jubeul jubeunty ». Malgré tout, elles lancent un appel au ministre du Commerce et, à travers lui, aux autorités gouvernementales, afin qu'une réponse efficace et rigoureuse soit apportée à cette pénurie.