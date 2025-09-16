Simon applaudit Birame Soulèye Diop : « C’est la première fois dans l’histoire »

Le rappeur sénégalais Simon Kouka, figure connue de la scène hip-hop et du mouvement citoyen Y’en a marre, a récemment attiré l’attention non pas avec une nouvelle production musicale, mais à travers une déclaration qui a trouvé un écho particulier dans l’opinion publique. En marge d’un échange médiatisé, Simon a salué le travail du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, en affirmant avec force :



« C’est la première fois dans l’histoire qu’un ministre prend de telles initiatives dans le secteur minier, en ouvrant la voie à plus de transparence et en impliquant directement la jeunesse. »

Un soutien inattendu mais révélateur

Cette sortie de Simon est loin d’être anodine. Connu pour sa plume engagée et son franc-parler, l’artiste a souvent utilisé ses textes de rap et de slam pour dénoncer les injustices sociales et interpeller les décideurs. Le voir aujourd’hui applaudir un ministre en exercice peut surprendre, mais traduit surtout la reconnaissance d’une démarche jugée inédite et constructive.



Selon lui, la gestion des ressources minières a longtemps été perçue comme un domaine opaque, réservé à quelques spécialistes et acteurs économiques. En saluant Birame Soulèye Diop, Simon met en avant la volonté du ministre d’ouvrir ce secteur stratégique à la participation citoyenne et surtout à la jeunesse sénégalaise.



Les mines : un secteur clé pour le Sénégal

Le secteur minier occupe une place de plus en plus importante dans l’économie sénégalaise, avec l’exploitation de l’or, du zircon, du phosphate ou encore des hydrocarbures. Mais il a aussi été au cœur de nombreuses polémiques concernant la répartition des richesses, les impacts environnementaux et la gouvernance.



L’initiative du ministre, que Simon qualifie d’« historique », viserait à réconcilier la population avec ce secteur, à travers une meilleure transparence et un dialogue constant avec les communautés locales et les jeunes en formation.



Simon, la voix d’une jeunesse en quête de repères

Depuis ses débuts, Simon a toujours placé son art au service de l’engagement citoyen. Ses textes dénoncent les dérives, mais ils valorisent aussi les initiatives positives. En prenant la parole pour applaudir la démarche de Birame Soulèye Diop, il se positionne comme un pont entre les décideurs et la jeunesse.



Il rappelle également que l’avenir du Sénégal repose sur une gestion responsable de ses ressources naturelles et sur l’implication des nouvelles générations dans ce processus. Pour lui, un ministre qui agit dans ce sens mérite d’être reconnu et encouragé.



Une déclaration qui fait réagir

En déclarant que c’est « la première fois dans l’histoire » qu’il voit une telle démarche dans le secteur minier, Simon envoie un message fort : les artistes ne sont pas seulement là pour critiquer, mais aussi pour accompagner et valoriser les initiatives porteuses d’avenir. Son soutien à Birame Soulèye Diop ouvre peut-être une nouvelle page où la culture, la politique et l’économie peuvent marcher ensemble pour le bien commun.

