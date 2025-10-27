Série de nominations dans la Gendarmerie nationale : le président redistribue les postes clés





Un décret présidentiel signé par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et daté du 15 octobre 2025 officialise une importante vague de nominations au sein de la Gendarmerie nationale. Ces affectations, effectives depuis le 1er septembre 2025, concernent aussi bien les commandements territoriaux que les structures de formation et de commandement.



Nominations dans les postes de commandement

Le Colonel El Hadji Assane Seck, ancien Chef de l’État-major du Cadre interministériel de coordination des opérations de lutte anti-terroriste (CICO), devient Commandant de la Légion du Quartier général, un poste désormais pourvu.



Le Lieutenant-colonel (ITA) Birama Fall, jusque-là Chef du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), est nommé Commandant de la Légion de Gendarmerie territoriale de Tambacounda, en remplacement du Lieutenant-colonel Ousmane Diop.



Ce dernier, Ousmane Diop, rejoint la Coopérative d’habitat de la Gendarmerie nationale en tant que Directeur, succédant au Chef d’escadron Aly Sène.



Mouvements dans les structures de formation et de sécurité

Le Lieutenant-colonel Abdoulaye Banna Sambou, ancien Chef du Centre d’instruction cynotechnique de la Gendarmerie, est promu Commandant de l’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale.



Son prédécesseur, le Lieutenant-colonel Jean Sylvain Malack, devient Commandant de la Légion de Sécurité et de Protection, en remplacement du Lieutenant-colonel Baba Zoumanigui.



De son côté, le Lieutenant-colonel Malick Sow, issu de la Division du soutien, des équipements et de la mobilité, prend la tête de la Légion de Sécurité routière, en remplacement du Lieutenant-colonel Ibrahima Ngom.



Nominations dans les groupements et escadrons

Plusieurs officiers supérieurs ont également été affectés à la tête de groupements à travers le pays :



Le Lieutenant-colonel Ousmane Ba devient Commandant du 1er Groupe d’escadrons de la Légion de Gendarmerie d’intervention.

Le Chef d’escadron Boubou Niane est nommé Commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Dakar .

Le Chef d’escadron Ibra Sèck Gueye prend la direction du Groupement de Gendarmerie mobile de Kolda .

Le Chef d’escadron Mor Gueye devient Commandant du Groupement blindé de la Légion de Gendarmerie d’intervention.

Enfin, le Capitaine (ITA) Bassirou Seck est désigné Commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Thiès.

Ces nominations s’inscrivent dans une stratégie de renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles de la Gendarmerie nationale, afin de mieux répondre aux défis sécuritaires et logistiques du pays.



