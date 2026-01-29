Les Douanes sénégalaises saisissent près de 28 tonnes de cuisses de poulet introduites frauduleusement





La Direction générale des Douanes a fait savoir que d’importantes quantités de produits avicoles ont été interceptées ces dernières semaines par ses Unités maritimes, dans le cadre des opérations de surveillance menées sur les côtes sénégalaises. Ces interventions ont permis la saisie d’environ 28 tonnes de cuisses de poulet destinées à être écoulées sur le marché national en dehors des circuits autorisés.



La Brigade des Douanes de la Haute-mer a réalisé une opération majeure le mardi 27 janvier 2026, aux environs de 7 heures, au large de l’île de Gorée. Les agents ont procédé à l’arraisonnement d’une pirogue artisanale qui transportait 12,810 tonnes de cuisses de poulet, réparties dans 427 colis.



Quelques jours plus tôt, le dimanche 11 janvier vers 6 heures, la même unité avait déjà intercepté une autre embarcation au large de Mbao. Celle-ci contenait 630 cartons de cuisses de poulet, représentant un poids total de 15,120 tonnes.



La valeur globale des marchandises saisies au cours de ces deux opérations est estimée à près de 57 millions de francs CFA. Les agents ont également mis la main sur plusieurs colis de filets de pêche ainsi que diverses autres marchandises. Au total, 19 personnes ont été interpellées dans le cadre de ces interventions.



Selon la Direction générale des Douanes, ces actions visent notamment à préserver la filière avicole nationale et à prévenir les risques sanitaires liés à la consommation de produits impropres. L’Administration des Douanes a par ailleurs réaffirmé sa volonté de poursuivre et d’intensifier ses efforts contre toutes les formes d’activités non conformes à la réglementation en vigueur.

