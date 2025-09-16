Menu
Sénégal : un recensement des occupations anarchiques sur la voie publique lancé par le ministère de l’Intérieur


Rédigé le Samedi 20 Septembre 2025 à 15:02


Le ministre de l’Intérieur a demandé aux gouverneurs de recenser d’ici le 25 septembre 2025 les occupations anarchiques sur la voie publique et près des lieux de commerce, afin d’élaborer des plans d’action pour assainir les villes.


Recensement des occupations anarchiques : le ministre de l’Intérieur donne des instructions aux gouverneurs

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a adressé une circulaire aux gouverneurs de région, les invitant à procéder à un recensement des occupations anarchiques sur la voie publique.

Dans le document daté du 19 septembre 2025, il demande aux autorités régionales, en collaboration avec les collectivités territoriales et les services compétents, d’établir un recensement exhaustif des installations précaires, commerces informels ou stationnements irréguliers. Le rapport devra être transmis au plus tard le jeudi 25 septembre 2025, selon le canevas annexé à la circulaire.

Le ministre justifie cette décision par la prolifération de telles occupations à Dakar et dans plusieurs centres urbains. Ces pratiques, souligne-t-il, nuisent à l’ordre public et compromettent la sécurité routière.

Il invite également les forces de défense et de sécurité ainsi que les acteurs concernés à élaborer des plans d’actions régionaux, assortis d’un calendrier précis, afin de mettre fin à ces installations anarchiques et d’assainir les villes du pays.

📝aps




