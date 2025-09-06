Sénégal : un partenariat stratégique de 300 millions $ pour moderniser l’agriculture avec les énergies renouvelables

En marge du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a signé une Convention-Cadre de Partenariat avec The Cornerstone Group – Hajib Al Shams Joint Venture, ouvrant une nouvelle ère dans la modernisation agricole par l’intégration des énergies renouvelables.



D’un montant de 300 millions de dollars US sur six ans, ce projet sera mis en œuvre selon le modèle Build–Operate–Transfer (BOT). Les infrastructures énergétiques construites seront exploitées pendant une durée déterminée avant d’être transférées aux producteurs sénégalais et au secteur privé, assurant ainsi une appropriation nationale et une durabilité à long terme.



Un programme aux multiples volets stratégiques

L’accord couvre plusieurs axes essentiels :



Solarisation des exploitations agricoles, unités d’élevage, sites aquacoles et laboratoires ;

Promotion de la bioénergie (biogaz, biofertilisants) ;

Renforcement des capacités techniques des acteurs du secteur ;

Monétisation des crédits carbone au profit d’un Fonds Agricole et du financement des assurances ;

Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation.

Une agriculture durable et résiliente

Avec cette initiative, le Sénégal confirme sa volonté de bâtir une agriculture durable, résiliente au changement climatique et créatrice de prospérité pour les communautés rurales. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle et le Plan Sénégal 2050, qui placent la souveraineté alimentaire et la transition énergétique au cœur du développement national.



