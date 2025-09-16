Sénégal : levée du gel des importations d’oignons après épuisement des stocks locaux

Levée du gel des importations d’oignons au Sénégal à partir du 19 septembre 2025

Le gouvernement a annoncé, vendredi, la levée du gel des importations d’oignons, instauré le 25 janvier dernier par l’Agence de régulation des marchés (ARM).



Selon un communiqué officiel, cette décision, prise en collaboration avec l’Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), entre en vigueur à compter du vendredi 19 septembre 2025.



La mesure initiale visait à permettre aux producteurs nationaux d’écouler leurs stocks. Mais face à leur épuisement, le ministère de l’Industrie et du Commerce a jugé nécessaire d’assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur, justifiant ainsi la levée de la restriction.



La campagne de commercialisation de l’oignon, lancée le 25 janvier 2025, a permis de satisfaire la demande nationale durant neuf mois, précise le texte.



Le ministère rappelle toutefois que les autorisations d’importation sont soumises à des quotas et resteront valables jusqu’au 31 décembre 2025, délai de rigueur.



Dans ce cadre, le gouvernement invite l’ensemble des acteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la mesure et le respect des procédures liées aux importations.



📝 aps



