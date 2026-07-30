

Une opération de sécurisation a été menée mardi par la Police nationale à la rue 25×18, dans le quartier de la Médina à Dakar. L’intervention a conduit à l’interpellation de plusieurs ressortissants étrangers dans le cadre des mesures visant à maintenir l’ordre public et renforcer la sécurité.

L’opération a été dirigée par le commissaire Lat Dior Sall, avec l’appui du lieutenant Sidibé et du commandant du corps urbain. Elle fait suite à plusieurs plaintes déposées par des habitants du secteur, qui dénonçaient des nuisances ainsi que des troubles récurrents.

D’après des sources policières, les personnes interpellées sont notamment soupçonnées de vagabondage et de troubles à l’ordre public. Les forces de l’ordre poursuivent les vérifications afin d’établir leur situation administrative et de déterminer les éventuelles suites judiciaires.

L’intervention a été accueillie favorablement par une partie des riverains, qui souhaitent voir la présence des forces de sécurité maintenue dans le secteur afin d'améliorer la tranquillité dans le quartier.

Cette opération intervient alors que les contrôles concernant le séjour des ressortissants étrangers sont renforcés. Entre le 30 juin et le 8 juillet, près de 490 personnes avaient été contrôlées à Dakar et dans sa banlieue, avec 36 personnes déférées pour séjour irrégulier.

Les autorités précisent que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et sont conduites conformément aux dispositions légales et dans le respect des droits des personnes concernées.