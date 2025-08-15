Sénégal : le déficit budgétaire atteint 588,3 milliards FCFA au deuxième trimestre 2025

Le Sénégal a enregistré un déficit budgétaire de 588,3 milliards de francs CFA à la fin du deuxième trimestre 2025, soit 34,7 % de la cible annuelle fixée à 1 695,9 milliards, indique le dernier rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) publié par le ministère des Finances et du Budget.



Selon ce document, les financements mobilisés se sont élevés à 2 247,8 milliards, couvrant les charges de trésorerie et le déficit budgétaire global de 2 078,8 milliards, avec un rapport de couverture de 1,08.



Les dépenses du budget général exécutées à la fin du deuxième trimestre se chiffrent à 2 814,6 milliards, soit 41,9 % des prévisions inscrites dans la loi de finances rectificative (LFR). Toutefois, le rapport souligne des disparités entre les différentes catégories de dépenses.



Les recettes du budget général (recettes fiscales, non fiscales et dons budgétaires) se sont établies à 2 226,3 milliards, soit près de la moitié des 4 668,9 milliards attendus dans la LFR.



Concernant les dépenses de fonctionnement, leur exécution représente 50,4 % des prévisions. La masse salariale a progressé de 3,3 % en glissement annuel, atteignant 724,1 milliards à fin juin 2025.



En matière d’investissements, ceux réalisés sur ressources internes affichent un taux d’exécution de 31,8 % (186,6 milliards), tandis que les investissements financés par des ressources externes (hors rétrocessions et prêts-programmes) s’élèvent à 395,3 milliards.

