Sénégal : la production pétrolière et gazière en forte hausse en août 2025

Le mois d’août 2025 a marqué un tournant pour le secteur énergétique sénégalais. Selon le ministre des Énergies, Birame Souleye Diop, les performances enregistrées sur les sites de Sangomar et du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont conduit à une révision à la hausse des prévisions de production annuelle.



Durant cette période, trois cargaisons de brut, soit 2,9 millions de barils, ont été exportées. Cette dynamique a porté les projections de production 2025 de 30,53 millions à 34,5 millions de barils, signe de la bonne productivité des puits et de la solidité des opérations.



En parallèle, le projet gazier GTA a achevé l’expédition de deux cargaisons de GNL, représentant un total de 337 966 m³. Les travaux de mise en service du navire FPSO se poursuivent afin d’augmenter progressivement la capacité de production.



Ces avancées confirment l’entrée du Sénégal dans une nouvelle phase énergétique, porteuse de perspectives économiques renforcées grâce à une exploitation accrue de ses ressources pétrolières et gazières.



