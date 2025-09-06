Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : la production pétrolière et gazière en forte hausse en août 2025


Rédigé le Mardi 9 Septembre 2025 à 00:44 | Lu 40 fois Rédigé par


En août 2025, le Sénégal a exporté 2,9 millions de barils de brut et 337 966 m³ de GNL, portant les prévisions annuelles de production à 34,5 millions de barils, selon le ministère de l’Énergie.


Sénégal : la production pétrolière et gazière en forte hausse en août 2025

Le mois d’août 2025 a marqué un tournant pour le secteur énergétique sénégalais. Selon le ministre des Énergies, Birame Souleye Diop, les performances enregistrées sur les sites de Sangomar et du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont conduit à une révision à la hausse des prévisions de production annuelle.

Durant cette période, trois cargaisons de brut, soit 2,9 millions de barils, ont été exportées. Cette dynamique a porté les projections de production 2025 de 30,53 millions à 34,5 millions de barils, signe de la bonne productivité des puits et de la solidité des opérations.

En parallèle, le projet gazier GTA a achevé l’expédition de deux cargaisons de GNL, représentant un total de 337 966 m³. Les travaux de mise en service du navire FPSO se poursuivent afin d’augmenter progressivement la capacité de production.

Ces avancées confirment l’entrée du Sénégal dans une nouvelle phase énergétique, porteuse de perspectives économiques renforcées grâce à une exploitation accrue de ses ressources pétrolières et gazières.

🔹rts




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags