Sénégal : la liste du nouveau gouvernement dirigé par Ousmane Sonko dévoilée

Le président de la République a dévoilé samedi soir la composition du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko. L’un des changements majeurs concerne la Justice, désormais dirigée par Mme Yassine Fall, qui succède à Ousmane Diagne.



Dans l’ensemble, la plupart des ministres et secrétaires d’État conservent leurs fonctions. Toutefois, plusieurs ajustements notables ont été opérés. Cheikh Niang prend la tête du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, jusque-là dirigé par Yassine Fall. Déthié Fall, allié de la majorité présidentielle, fait son entrée en tant que ministre des Infrastructures.



Par ailleurs, Me Bamba Cissé, avocat, succède à Jean Baptiste Tine au ministère de l’Intérieur, tandis que le député Amadou Ba est nommé ministre de l’Artisanat. Le gouvernement a également décidé de dissocier le Sport et la Culture, qui deviennent deux portefeuilles distincts.



