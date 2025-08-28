Sénégal : fortes pluies attendues dans plusieurs régions avec risques d’inondations (Anacim)





L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié, ce vendredi 5 septembre, un bulletin annonçant de fortes pluies dans plusieurs localités du Sénégal au cours des prochaines 48 heures.



Selon l’agence, des précipitations pouvant dépasser 100 mm, accompagnées d’orages, sont attendues entre le 5 et le 7 septembre. Ces intempéries pourraient provoquer des inondations dans certaines zones vulnérables.



Les régions les plus exposées se situent au Sud (Ziguinchor, Kolda, Cap Skirring), au Centre-Sud (Nioro, une partie de Kaolack, Foundiougne) et à l’Est (Tambacounda, Kédougou, Matam, Podor, Bakel). Le bulletin précise que les débordements du fleuve constituent une menace supplémentaire pour ces zones.



L’Anacim classe Podor et Matam parmi les localités à risque élevé d’inondations, tandis que Bakel, Kanel, Diourbel, Mbacké et Saint-Louis sont considérées comme des zones à risque modéré.



seneweb

