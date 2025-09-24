Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : deux nouveaux cas de Mpox confirmés, le total passe à quatre


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 17:32 | Lu 73 fois Rédigé par


Le Sénégal a enregistré deux nouveaux cas de Mpox, portant à quatre le nombre total de patients confirmés. Les autorités sanitaires suivent 38 cas contacts.


Sénégal : deux nouveaux cas de Mpox confirmés, le total passe à quatre

 

Quatre cas confirmés à ce jour

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, ce jeudi, la détection de deux nouveaux cas de Mpox (anciennement variole du singe), ce qui porte à quatre le nombre total de patients confirmés dans le pays.

Des cas issus des contacts suivis

Selon le docteur Amadou Sow, responsable de la communication du ministère, ces deux cas sont issus des 20 cas contacts liés à un patient résident au Sénégal. “Nous avons actuellement 4 cas positifs et 38 cas contacts”, a-t-il précisé.

Premier patient déclaré guéri

Le premier cas, identifié le 19 août, est désormais guéri.

Rappel sur la maladie

Le Mpox est une infection causée par un virus proche de celui de la variole. Les symptômes débutent par une éruption vésiculaire ou pustuleuse, souvent douloureuse, accompagnée de fièvre, d’une fatigue générale et d’une lymphadénopathie.
Le traitement est principalement symptomatique, parfois avec recours à des antiviraux, et la vaccination reste le principal moyen de prévention.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags