Sénégal : deux nouveaux cas de Mpox confirmés, le total passe à quatre

Quatre cas confirmés à ce jour

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, ce jeudi, la détection de deux nouveaux cas de Mpox (anciennement variole du singe), ce qui porte à quatre le nombre total de patients confirmés dans le pays.



Des cas issus des contacts suivis

Selon le docteur Amadou Sow, responsable de la communication du ministère, ces deux cas sont issus des 20 cas contacts liés à un patient résident au Sénégal. “Nous avons actuellement 4 cas positifs et 38 cas contacts”, a-t-il précisé.



Premier patient déclaré guéri

Le premier cas, identifié le 19 août, est désormais guéri.



Rappel sur la maladie

Le Mpox est une infection causée par un virus proche de celui de la variole. Les symptômes débutent par une éruption vésiculaire ou pustuleuse, souvent douloureuse, accompagnée de fièvre, d’une fatigue générale et d’une lymphadénopathie.

Le traitement est principalement symptomatique, parfois avec recours à des antiviraux, et la vaccination reste le principal moyen de prévention.

