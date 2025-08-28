Menu
Sénégal : aucune preuve confirmant l’enlèvement présumé de six ressortissants au Mali


Samedi 6 Septembre 2025


Le Sénégal dément toute preuve d’enlèvement de six de ses ressortissants au Mali et assure rester en contact étroit avec les autorités maliennes.


Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a indiqué qu’aucune preuve tangible ne confirme, pour l’instant, l’enlèvement présumé de six ressortissants au Mali.

Dans un communiqué, il rappelle avoir pris connaissance d’une déclaration de l’Union des routiers du Sénégal, évoquant un rapt attribué à des groupes armés opérant dans la région. Ces faits supposés seraient liés aux attaques des 3 et 4 septembre 2025 dans la commune de Diéma, dans un contexte marqué par des restrictions imposées au transport de certaines marchandises.

Le ministère, dirigé par Yassine Fall, précise qu’il reste en concertation avec les autorités maliennes via l’Ambassade du Sénégal à Bamako et promet de communiquer toute information nouvelle sur cette affaire.

