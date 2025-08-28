Sénégal – Pape Thiaw sommé de qualifier les Lions au Mondial 2026 et de remporter la CAN 2025

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a rappelé vendredi que le sélectionneur national, Pape Thiaw, a pour mission de qualifier les Lions à la Coupe du monde 2026 et de reconquérir le titre continental lors de la CAN 2025 au Maroc.



“C’est clair. Le contrat comporte des clauses : qualifier à la Coupe du monde et remporter la CAN 2025. Ce sont les conditions que j’ai fixées pour approuver son contrat”, a-t-elle précisé.



Un nouvel objectif pour Pape Thiaw

Sacré au CHAN 2023, l’ancien attaquant des Lions a été nommé en décembre 2024, succédant à Aliou Cissé. Son mandat est désormais centré sur deux défis majeurs : assurer la présence du Sénégal au Mondial et ramener la CAN au pays.



Deux rendez-vous décisifs en septembre

Le Sénégal disputera deux matchs clés pour les éliminatoires :



contre le Soudan le 5 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (match initialement prévu le 4),

puis face à la RDC le 9 septembre à Kinshasa.

Les Lions occupent actuellement la 2ᵉ place de la poule B avec 12 points (+7), derrière la République démocratique du Congo (13 points, +5).



“Viser plus haut”

Pour Khady Diène Gaye, l’enjeu dépasse la qualification :



“On est habitué à ces rendez-vous incontournables. Le défi n’est plus de se qualifier, mais d’aller plus loin et de viser le trophée mondial.”



