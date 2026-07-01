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L'Actualité au Sénégal

Sénégal : Pape Gueye annonce une pause en sélection nationale


Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 10:04 | Lu 66 fois Rédigé par


Après l'élimination du Sénégal au Mondial 2026, Pape Gueye annonce qu'il suspend sa carrière internationale tant que le staff technique actuel restera en place.


Sénégal : Pape Gueye annonce une pause en sélection nationale
 
Quelques heures après l'élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (3-2), Pape Gueye a annoncé sa décision de mettre sa carrière internationale entre parenthèses.
Dans un message publié sur son compte Instagram, le milieu de terrain sénégalais a indiqué qu'il ne reviendrait en sélection que lorsque le staff technique actuel ne sera plus en fonction.
« Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination… mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection », a-t-il écrit.
Les Lions avaient pourtant pris une avance de deux buts avant de voir la Belgique renverser la rencontre dans les dernières minutes, mettant fin au parcours du Sénégal en Coupe du monde.



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