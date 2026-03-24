Sénégal–Espagne : un partenariat stratégique renforcé pour la période 2026-2030

À l’issue de la visite officielle du président sénégalais en Espagne, plusieurs accords ont été conclus entre les deux pays, dont un accord-cadre définissant les grandes orientations de leur coopération pour la période 2026-2030.

Signé avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ce partenariat pour le développement durable vise à structurer les relations bilatérales autour de priorités communes pour les années à venir.

Le déplacement, effectué du 24 au 26 mars 2026, a été marqué par des rencontres de haut niveau et des échanges avec des responsables institutionnels ainsi que des acteurs économiques.

Au cours de son séjour, le chef de l’État sénégalais a été reçu par le roi Felipe VI au Palais royal, avant de poursuivre ses discussions avec le chef du gouvernement espagnol au Palais de la Moncloa. Les entretiens ont porté sur les relations entre les deux pays ainsi que sur des enjeux internationaux partagés.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines, notamment l’économie, la migration, la sécurité et le développement durable.

Ces échanges ont abouti à la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente. Ils concernent notamment la pêche maritime, avec un accent sur la lutte contre les pratiques illicites, ainsi que le secteur du tourisme.

D’autres accords portent sur la promotion des échanges commerciaux et des investissements, l’éducation et l’apprentissage des langues, ainsi que la valorisation du patrimoine subaquatique.