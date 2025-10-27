Sénégal : 34 candidats à la migration irrégulière échouent à Mbour

Alertée par l’antenne de la Direction Nationale de la Lutte contre la Traite (DNLT) de Saly, la police a dépêché ses éléments du Bureau Surveillance, Interpellation et Filature sur place. Sur les lieux, 34 individus ont été interpellés :



19 Gambiens (dont 3 femmes)

10 Sénégalais

5 Guinéens

Les Sénégalais ont révélé avoir été recrutés par A.N., domicilié à Cayar, versant chacun 500 000 FCFA pour leur voyage vers la Gambie, à Macao, point de départ de la traversée. Les migrants ont également cité plusieurs noms de présumés convoyeurs et recruteurs :



M.G.B. , résident en Espagne, identifié comme principal convoyeur pour les Sénégalais

O.B., résidant en Gambie, désigné comme principal recruteur pour les Gambiens et Guinéens

Les candidats ont indiqué ne pas connaître l’identité exacte du capitaine de la pirogue, qui a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Les autorités poursuivent actuellement les investigations afin de localiser et interpeller M.G.B., A.N. et O.B., dans le cadre de cette affaire de trafic de migrants.

