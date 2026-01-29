Semaine nationale de l’École de Base : Le Sénégal réaffirme son engagement pour une école sûre et citoyenne

Cadre privilégié de dialogue, de sensibilisation et de concertation, la SNEB réunit chaque année les acteurs du système éducatif, les collectivités territoriales, les parents d’élèves et les partenaires de l’école autour des défis liés à la qualité des apprentissages et à l’amélioration de l’environnement scolaire. Elle permet également de mettre en valeur des initiatives innovantes visant à renforcer l’accès équitable à l’éducation et à promouvoir les valeurs citoyennes au sein des établissements.





Présidant la cérémonie, le ministre de l’Éducation nationale (MEN) a souligné l’importance stratégique de cette semaine nationale dans un contexte de profondes mutations sociales et éducatives. Selon lui, la SNEB constitue une occasion privilégiée de réaffirmer l’engagement collectif en faveur d’une école de qualité, sûre et ancrée dans les valeurs républicaines, fondements de la cohésion nationale.



« À l’heure où notre pays se projette résolument vers l’horizon de la Vision Sénégal 2050, il nous appartient, chacun à son niveau, de renforcer notre détermination à bâtir une école qui forme des citoyens compétents, intègres et pleinement conscients des responsabilités qui leur incomberont dans la construction du Sénégal de demain », a-t-il déclaré.





L’édition 2026 de la SNEB innove avec l’instauration d’une journée spéciale consacrée à la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ). Ce programme ambitieux vise à replacer l’humain et les valeurs au cœur du système éducatif, à travers la promotion de la citoyenneté, de l’éthique, du civisme et du vivre-ensemble.

« NITHÉ ambitionne de former un citoyen responsable, engagé et solidaire, profondément attaché aux idéaux républicains, en faisant de l’éducation le socle du projet de société », a expliqué le ministre.





Dans une approche pédagogique originale, le succès historique de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a également été mis à contribution. Le parcours des Lions, marqué par la discipline, l’engagement, la résilience, l’esprit d’équipe et le patriotisme, a été présenté comme un exemple inspirant pour les élèves.

À travers ces figures nationales admirées, l’école trouve un puissant levier pour illustrer concrètement les valeurs qu’elle s’emploie à transmettre aux jeunes générations.





À travers cette 25e édition, la SNEB réaffirme ainsi son rôle de catalyseur des efforts en faveur d’une école sénégalaise sécurisée, inclusive et porteuse de valeurs, en phase avec les ambitions nationales de développement et de transformation sociale.

