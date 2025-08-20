Sédhiou : un camion immergé depuis 28 jours retiré du fleuve par l’armée





L’armée a soulagé les populations de Sédhiou et de ses environs en retirant un camion tombé dans le fleuve et immergé depuis 28 jours. Ce véhicule perturbait les rotations du bac de Sandiniéry.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), l’opération a été menée ce jeudi. Elle a été rendue possible grâce à une intervention conjointe des personnels des services du matériel et du génie militaire, de plongeurs de la Marine ainsi que des sapeurs-pompiers de Sédhiou.

