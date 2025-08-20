Menu
Sédhiou : un camion immergé depuis 28 jours retiré du fleuve par l’armée


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025


À Sédhiou, un camion tombé dans le fleuve et bloquant les rotations du bac a été retiré après 28 jours grâce à l’intervention des forces armées.


L’armée a soulagé les populations de Sédhiou et de ses environs en retirant un camion tombé dans le fleuve et immergé depuis 28 jours. Ce véhicule perturbait les rotations du bac de Sandiniéry.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), l’opération a été menée ce jeudi. Elle a été rendue possible grâce à une intervention conjointe des personnels des services du matériel et du génie militaire, de plongeurs de la Marine ainsi que des sapeurs-pompiers de Sédhiou.




