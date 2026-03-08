Ressources naturelles : Ousmane Sonko annonce des réformes et évoque des irrégularités dans d’anciens contrats

Face à la presse, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté une analyse critique de la gestion passée des ressources naturelles du Sénégal. Son intervention a surtout porté sur les secteurs des hydrocarbures et des mines, considérés comme essentiels dans la stratégie de souveraineté économique du gouvernement.



Des réserves sur le contrat du projet gazier GTA

Évoquant le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), exploité conjointement avec la Mauritanie et entré en production l’année dernière, le chef du gouvernement a indiqué que les contrats conclus sous l’ancienne administration auraient laissé peu de marge de négociation au Sénégal.



Selon lui, le déséquilibre des retombées économiques serait important, soulignant que les revenus attendus pour le pays restent limités par rapport aux montants globaux générés par le projet.



Dans ce contexte, le gouvernement prévoit de rendre publics les revenus estimés pour les vingt prochaines années sur chaque bloc d’exploitation, afin de permettre aux citoyens d’évaluer les gains réels issus de ces ressources. La priorité actuelle reste également l’approvisionnement du marché national en gaz naturel provenant du projet GTA.



Le bloc Yakaar- Teranga au cœur des discussions

Concernant le bloc gazier Yakaar‑Teranga, présenté comme entièrement sénégalais et disposant de réserves estimées entre 2,7 et 3 térapieds cubes, le Premier ministre a indiqué que les négociations approchent de leur phase finale. L’objectif est de garantir que la production puisse d’abord répondre aux besoins du marché local avant toute exportation.



Les enjeux financiers sont estimés à environ 94 milliards de francs CFA pour l’exploitation, auxquels pourraient s’ajouter près de 8 milliards de francs CFA sous forme d’avantages fiscaux. Au-delà de l’aspect financier, cette orientation vise aussi à soutenir l’industrialisation du pays et à répondre durablement aux besoins en gaz domestique.



Toutefois, ce bloc fait partie des contrats renouvelés en 2024, durant la période électorale. Le Premier ministre a évoqué certaines irrégularités procédurales, précisant que les discussions se poursuivent afin de parvenir à une solution équilibrée pour l’avenir.



Résiliation de plusieurs blocs pétroliers

Le chef du gouvernement a également annoncé la résiliation de plusieurs blocs jugés non productifs ou ne respectant pas les engagements initiaux. Il s’agit notamment des blocs de Thiès profond, de Saint-Louis offshore profond et de Dakar offshore.



Ces décisions s’inscrivent dans une nouvelle orientation stratégique. Selon le Premier ministre, l’État souhaite désormais définir lui-même sa stratégie énergétique et n’accueillir que des partenaires prêts à s’y conformer.



Le gouvernement travaille aussi à revoir la taille des périmètres d’exploration et d’exploitation, jugés trop vastes par rapport aux standards internationaux. Cette révision devrait permettre d’attirer davantage d’investisseurs tout en améliorant la répartition des bénéfices pour le Sénégal.



Un rapport évoquant des irrégularités

Lors de cette intervention, Ousmane Sonko a également mentionné l’existence d’un rapport d’État qui aurait déconseillé la signature d’un décret validant l’une des conventions pétrolières, estimant qu’elle ne respectait pas certaines dispositions du code pétrolier.



Selon lui, ce document aurait disparu des archives officielles avant d’être retrouvé par des particuliers. Le rapport évoquerait notamment des soupçons de pratiques irrégulières accompagnées de montants mentionnés.



Le Premier ministre a indiqué que ces éléments seront transmis aux commissions d’enquête parlementaires saisies par des députés, afin que les responsabilités puissent être établies. De nouvelles informations sur ce dossier pourraient être rendues publiques dans les prochains jours.

