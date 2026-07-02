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Scandale en or : un mariage entre Dubaï et Dakar finit au tribunal


Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:00 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire digne d'un scénario de film s'est invitée devant la chambre de jugement du Pool judiciaire financier, statuant en matière de flagrant délit. Les faits portent sur des accusations d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux autour d'une importante quantité d'or destinée à un mariage de grand standing reliant Dubaï à Dakar.


Scandale en or : un mariage entre Dubaï et Dakar finit au tribunal

Selon les éléments évoqués devant le tribunal, près de deux kilogrammes d'or, représentant une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA, auraient disparu dans des circonstances particulièrement troubles. Ce qui devait être une cérémonie prestigieuse s'est progressivement transformé en une bataille judiciaire, les différentes parties se rejetant la responsabilité de la disparition des bijoux et des lingots.
 

L'enquête ouverte par les autorités financières a permis de mettre au jour des documents présumés falsifiés ainsi que plusieurs incohérences dans les déclarations des personnes impliquées. Les magistrats cherchent désormais à déterminer les responsabilités de chacun afin d'établir si les faits relèvent d'un simple abus de confiance ou d'une opération frauduleuse soigneusement organisée.
 
Les débats ont été marqués par de nombreuses contestations de la défense, tandis que le ministère public estime que les éléments du dossier justifient des poursuites. L'affaire, qui suscite un vif intérêt en raison de l'importance des sommes en jeu, a été mise en délibéré ou renvoyée pour la poursuite des débats selon le calendrier fixé par la juridiction.



Lat Soukabé Fall

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