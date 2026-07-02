« Rejoins-moi derrière les maisons » : une dispute autour d'un ludo finit dans le sang

Selon les éléments du dossier, une dispute est née au cours d'une partie de ludo. Frustrée par plusieurs défaites, la victime aurait reproché à l'accusé son comportement durant le jeu avant de lui lancer un défi : « Rejoins-moi derrière les maisons si tu es un homme. »





Une violente bagarre aurait alors éclaté. Nd. Ba affirme qu'A. Ba l'aurait agressé en premier, en le saisissant par le col et en brandissant un coupe-coupe. Au cours de l'affrontement, un coup d'arme blanche a atteint mortellement la victime au cou. Après les faits, le jeune homme a pris la fuite et a reconnu avoir jeté son arme dans la brousse.





À la barre, l'accusé a exprimé ses regrets tout en niant toute intention de tuer son camarade. « Je n'ai jamais voulu lui ôter la vie », a-t-il déclaré devant les juges.





La famille de la victime, profondément meurtrie, réclame justice ainsi que 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts.





Estimant que les faits caractérisent un meurtre, le procureur de la République a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Nd. Ba.





De son côté, la défense soutient qu'il ne s'agit pas d'un homicide volontaire. L'avocat plaide la requalification des faits en coups mortels, évoque la légitime défense ou la provocation et demande à la cour de tenir compte du jeune âge de son client.





Le verdict est attendu le 28 juillet.

