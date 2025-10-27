Sauvetage de 138 migrants au large de Mbour par la Marine nationale sénégalaise





La Marine nationale sénégalaise a une nouvelle fois illustré son engagement dans la protection des vies humaines en mer. Ce lundi, le patrouilleur WALO a intercepté une pirogue transportant 138 migrants à environ 68 kilomètres au large de Mbour.



L’embarcation, partie d’un pays voisin, se dirigeait vers les côtes européennes. L’opération de secours, menée dans des conditions maritimes difficiles, s’inscrit dans les missions de surveillance et de lutte contre la migration irrégulière assurées par les Forces armées sénégalaises.



Après leur sauvetage, les candidats à l’émigration ont été transférés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été remis aux services compétents pour identification et prise en charge.



