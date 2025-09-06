Saraya : 54 individus identifiés et 17 motos saisies lors d’une opération de sécurisation à Kédougou





Lors d’une vaste patrouille nocturne dans la commune de Bembou, précisément dans les villages aurifères de Kolia et Karakhéna, la brigade de recherche routière de Saraya a mené une opération de sécurisation ayant permis d’identifier 54 individus et de saisir 17 motos, selon une source sécuritaire.



Cette mission, conduite dans la nuit du 8 au 9 septembre, visait à lutter contre la délinquance et le banditisme qui sévissent dans les sites d’orpaillage clandestins. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont également intercepté 12 cornets de chanvre indien, des comprimés Cétamil, un groupe électrogène et deux batteries. Deux ressortissants étrangers ont par ailleurs été arrêtés à Karakhéna pour détention et consommation de stupéfiants.



Une précédente opération, organisée dans la nuit du 2 septembre, avait déjà abouti à l’interpellation de 30 personnes et à la saisie de 9 motos. Les FDS avaient alors récupéré six machines de jeux d’argent d’origine chinoise, un groupe électrogène, trois caisses de boissons alcoolisées et plusieurs canettes.



Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large de sécurisation des frontières face aux menaces de banditisme, de terrorisme et d’extrémisme violent dans la région de Kédougou. Le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, avait d’ailleurs inauguré en août dernier une infirmerie, un poste de commandement, ainsi que la brigade de recherche routière de Saraya. De nouvelles unités de la Légion de gendarmerie de Kédougou avaient été mises en service le même jour pour renforcer le dispositif de contrôle et de sécurité.

