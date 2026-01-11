Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026 à 01:45


Santé publique : le Sénégal prépare l’adoption de son premier code national

 

Le Sénégal est engagé dans un processus visant à se doter de son tout premier Code de la santé publique. L’annonce a été faite par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Serigne Mbaye, qui a indiqué que la partie législative du projet a déjà été soumise aux plus hautes autorités du pays pour approbation.

Il s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture du 8ᵉ Congrès africain de la santé et du tourisme médical, organisé à Dakar du 15 au 17 janvier. Cette édition se tient autour du thème : « L’Afrique face aux enjeux de la mobilité médicale, défis d’innovation et de souveraineté sanitaire ».

Selon Serigne Mbaye, cette initiative marque une étape importante dans les réformes engagées par son département. Il a précisé que les travaux autour de ce code visent à doter le pays d’un cadre juridique structurant pour le secteur de la santé.

Dans le même élan, le secrétaire général a également annoncé qu’un projet de loi relatif aux établissements publics de santé est en cours d’élaboration, s’inscrivant dans la dynamique de modernisation du système sanitaire national.



