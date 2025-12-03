Saly : un gérant de parking découvre un réseau présumé de recel après la disparition de deux voitures louées

Le 26 octobre 2025, A. L. Mbaye, gérant d’un parking automobile à Saly, accueille un client comme tant d’autres. L’homme, présenté sous le nom de Ch. Fall, loue deux véhicules — une Kia Sportage et une Citroën Élysée — pour une durée de 30 jours. Un acompte de 950 000 FCFA est versé, le solde de 250 000 FCFA devant être réglé plus tard.



Mais le 25 novembre, jour de restitution, le client se volatilise. Plus de réponses aux appels, plus de traces. Le gérant comprend vite qu’il ne s’agit pas d’un simple retard : il saisit immédiatement le Commissariat Urbain de Saly.



Avec l’appui du corps urbain et de la brigade de recherches, les policiers regroupent les indices et remontent progressivement la piste. Rapidement, les deux voitures sont repérées dans des zones reculées de Saly. Surprise : elles sont entre les mains de deux femmes qui se disent propriétaires .

M. N. Fall indique avoir acheté la Citroën Élysée auprès de son frère, Ch. Fall, pour 1 500 000 FCFA, avant de la revendre à Mb. A. Aidara pour 2 700 000 FCFA. Aidara confirme l’achat.



M. N. Dieye déclare pour sa part avoir acquis la Kia Sportage auprès du même Ch. Fall pour 4 000 000 FCFA.



Mais les enquêteurs découvrent rapidement que rien n’est conforme :

aucun acte de vente, aucune procuration légalisée, aucune trace administrative crédible. Les transactions semblent s’être faites dans l’ombre.



Au fil des auditions, les enquêteurs mettent en lumière un mode opératoire troublant :

M. N. Fall, la sœur de Ch. Fall, aurait déjà acheté et revendu plusieurs véhicules de la même manière, souvent sans documents en règle.



Ces éléments renforcent les soupçons d’un réseau structuré de recel et de revente frauduleuse.

Les véhicules sont immobilisés pour les besoins de l’enquête, et les personnes retrouvées en possession des voitures sont interpellées.



À la fin de l’enquête préliminaire, les mis en cause sont déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour. Le procureur ordonne leur mandat de dépôt.



Pendant ce temps, celui qui apparaît comme le pivot du réseau, Ch. Fall, reste introuvable.

Un avis de recherche est déjà lancé, et les services d’enquête poursuivent les investigations pour retrouver celui que tout désigne comme le cerveau de cette affaire.

