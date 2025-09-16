Saisie record de cocaïne à Kalifourou : plus de 272 kg interceptés par les Douanes

Grâce à un renseignement fiable, les agents ont intercepté un véhicule Renault Trafic immatriculé au Sénégal, à l’intérieur duquel une cachette spécialement aménagée dissimulait 243 plaquettes de cocaïne, soit un poids total de 272,25 kg.



Une marchandise à plus de 21 milliards CFA

Les analyses menées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé la nature de la drogue. La valeur marchande est estimée à 21,78 milliards de francs CFA, ce qui en fait l’une des saisies les plus importantes de l’année.



Trois étrangers arrêtés

Trois individus, tous de nationalité étrangère, ont été appréhendés lors de l’opération. Ils sont actuellement placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs pour remonter les filières impliquées.



Une lutte renforcée contre le trafic de drogue

Dans un communiqué, l’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée, en particulier le trafic de stupéfiants. Elle a par ailleurs invité les populations à collaborer davantage avec les services douaniers afin de renforcer l’efficacité des dispositifs de surveillance aux frontières.

