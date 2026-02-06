Saint‑Louis : Deux récidivistes déférés pour trafic de migrants, huit candidats secourus





Selon la police, tout est parti d’un renseignement opérationnel reçu le 4 février 2026, signalant les préparatifs d’un voyage clandestin vers l’Espagne. Les agents de la DNLT ont immédiatement mis en place un dispositif de surveillance à la gare routière de Saint-Louis. Cette opération a permis l’interpellation du principal organisateur alors qu’il s’apprêtait à percevoir les frais de participation des candidats.





Les investigations se sont poursuivies et ont conduit les enquêteurs jusqu’au quartier Pikine 700, à Dakar. Sur place, huit candidats ont été découverts et rapidement délogés du domicile de l’un des mis en cause. Entendus à titre de témoins, ces jeunes hommes et femmes ont confirmé avoir versé des sommes comprises entre 200 000 et 400 000 FCFA pour espérer rejoindre les côtes espagnoles.





Lors de son audition, le « cerveau » du réseau a reconnu avoir recruté personnellement les candidats et assuré leur hébergement. Il a également admis être en pleine négociation pour l’achat d’une pirogue et d’un moteur hors-bord de 60 chevaux, destinés à effectuer la traversée maritime clandestine.





Son complice, également interpellé, a révélé qu’il devait jouer le rôle de capitaine de l’embarcation. Dans sa chambre, les policiers ont saisi un cahier de comptes détaillant les identités des candidats ainsi que les acomptes déjà versés.





Les enquêteurs de la DNLT rappellent que ces deux individus sont des récidivistes. Ils avaient déjà été appréhendés par le passé pour des faits similaires, ce qui alourdit désormais leur dossier. La vigilance des forces de l’ordre a ainsi permis de prévenir un drame en mer, qui aurait pu coûter la vie aux huit candidats.





Le Procureur de la République Financier décidera des suites à donner à cette affaire, mais l’opération souligne l’engagement constant des services de sécurité sénégalais dans la lutte contre le trafic de migrants, un phénomène toujours préoccupant dans le pays.





Cette affaire illustre également les dangers encourus par les jeunes séduits par l’illusion d’une vie meilleure en Europe. Les autorités rappellent que les voyages clandestins sont non seulement illégaux mais extrêmement risqués, avec des conséquences pénales graves pour les organisateurs comme pour les participants.

