Selon les prévisions, une première vague est attendue du 12 au 13 juillet avec des pluies et des orages d'intensité faible à modérée dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Matam, Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, ainsi que dans plusieurs localités de Louga, Linguère et Podor. De faibles précipitations pourraient également concerner Saint-Louis.





Les cumuls de pluie les plus importants sont prévus dans le Sud du pays et sur l'axe Kaffrine–Kaolack–Nioro, où des pluies localement fortes sont annoncées.





Une seconde séquence pluvio-orageuse est prévue du 16 au 18 juillet. Elle devrait concerner la quasi-totalité du territoire avec des orages accompagnés de pluies faibles à modérées, pouvant être localement fortes, notamment dans les régions du Centre, de l'Est et du Sud.





Entre ces deux épisodes, des averses orageuses isolées pourraient également être observées les 14 et 15 juillet, principalement dans les régions méridionales et du Centre-Sud.





Recommandations de l'ANACIM

Face à ces prévisions, l'ANACIM appelle les populations à la vigilance et recommande :



aux candidats au BFEM d'anticiper leurs déplacements vers les centres d'examen et de suivre régulièrement les bulletins météorologiques ;

d'anticiper leurs déplacements vers les centres d'examen et de suivre régulièrement les bulletins météorologiques ; aux agriculteurs d'adapter les opérations de semis à l'évolution des précipitations ;

aux usagers de la route de redoubler de prudence en raison des risques de fortes pluies et de la baisse de visibilité ;

aux habitants des zones inondables de rester vigilants ;

aux pêcheurs de consulter les bulletins météorologiques avant toute sortie en mer.

Cette nouvelle séquence pluvieuse pourrait marquer une intensification de l'hivernage sur une grande partie du territoire sénégalais.

