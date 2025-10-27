Menu
L'Actualité au Sénégal

Rufisque : un agent de la Senelec démasqué après s’être fait passer pour un policier sur TikTok et Facebook


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 10:21 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Rufisque, un employé de la Senelec a été arrêté pour s’être fait passer, depuis plusieurs années, pour un agent de police sur les réseaux sociaux.


L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée le 11 novembre 2025 par le policier T. Ndiaye, en service à la 2e compagnie du Groupement mobile d’intervention (GMI). Ce dernier affirme qu’un individu usurpait son identité depuis 2019, créant de faux comptes TikTok et Facebook pour se faire passer pour lui et abuser de la confiance des internautes.

Le 8 novembre dernier, T. Ndiaye a été informé qu’un certain Babacar Guèye se présentait sur TikTok comme adjudant de police au commissariat central de Rufisque, utilisant sa photo et son nom. Les enquêteurs ont aussitôt ouvert une enquête.
En exploitant les comptes suspects, ils ont relevé plusieurs numéros de téléphone, qui ont permis de localiser le faussaire à la cité Tacko, dans la commune de Rufisque.

Une descente effectuée vers 20h30 a conduit à l’arrestation du mis en cause à son domicile familial. L’individu, identifié sous le nom de Boubacar Guèye, âgé de 29 ans et agent à la Senelec, a avoué sans détour avoir usurpé l’identité du policier.

Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête ouverte par la Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque.



Lat Soukabé Fall

