Route Bakel–Kidira : Déthié Fall se félicite de l’avancement des travaux et des équipements associés

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a exprimé lundi sa satisfaction quant au niveau d’exécution des travaux de la route reliant Bakel à Kidira, ainsi que des aménagements connexes réalisés par l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), dans la région de Tambacounda, à l’est du pays.



À l’issue de sa tournée dans le département de Bakel, le ministre a indiqué que cette visite avait pour objectif d’évaluer l’avancement des chantiers, mais également de préparer une future visite du chef de l’État. Il a salué la qualité des travaux réalisés, en insistant particulièrement sur les infrastructures complémentaires mises en place parallèlement à la route.



Accompagné des autorités administratives locales, Déthié Fall s’est rendu dans plusieurs localités, notamment à Kidira, Samba Niamé, Samba Yidé et Gouniang. Il a par ailleurs échangé avec les députés du département sur les préoccupations des populations liées aux infrastructures de base.



Selon le ministre, les forages, postes de santé, salles de classe et pistes réalisés par l’Ageroute répondent aux attentes des nouvelles autorités, qui ambitionnent d’offrir des infrastructures modernes et adaptées aux villages situés le long de la route nationale.



Évoquant les programmes d’urgence et d’équité territoriale tels que le PUMA, le PRDC ou Promovilles, Déthié Fall a rappelé que l’objectif est de permettre à chaque citoyen de ressentir concrètement la présence et le soutien de l’État.



Au cours de cette visite, le ministre a également procédé à la remise de deux ambulances destinées aux localités de Médina Foulbé et d’Ouro Soulèye, situées à proximité de l’axe routier.

