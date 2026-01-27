L’Espagne lance un vaste processus de régularisation pour les travailleurs sans papiers





Le gouvernement espagnol a annoncé, mardi, la mise en place d’un important processus de régularisation destiné aux travailleurs sans papiers vivant en Espagne. Cette initiative, pilotée par le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, pourrait bénéficier à un nombre compris entre 500 000 et 800 000 personnes, selon les estimations officielles.



En présentant les modalités du dispositif, la ministre de l’Immigration, Elma Saiz, a indiqué que la mesure concerne les ressortissants étrangers résidant en Espagne depuis au moins cinq mois avant le 31 décembre 2025. Les demandeurs d’asile ayant déposé leur dossier avant cette date sont également éligibles. L’absence de casier judiciaire figure parmi les conditions exigées.



Selon la ministre, les personnes remplissant l’ensemble des critères pourront obtenir un titre de séjour légal valable pour une durée initiale d’un an. À l’issue de cette période, elles auront la possibilité d’accéder aux différents statuts prévus par la législation espagnole en matière d’immigration, ouvrant la voie à une intégration progressive et durable.



Cette régularisation vise principalement des travailleurs immigrés originaires d’Amérique latine et d’Afrique, largement représentés dans des secteurs essentiels de l’économie espagnole tels que l’agriculture, le tourisme et les services. Ces domaines, moteurs de la croissance économique actuelle, font face à un manque structurel de main-d’œuvre.



Avec cette décision, Madrid affirme une orientation distincte face au durcissement des politiques migratoires observé aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Elma Saiz a revendiqué ce positionnement, présentant l’Espagne comme un contre-exemple. Elle a souligné la volonté du pays de demeurer un modèle fondé sur des valeurs, rappelant son histoire d’émigration et son évolution vers un pays d’opportunités.



Le processus de régularisation prendra effet après l’adoption du décret correspondant. Les premières demandes pourront être déposées dès le mois d’avril, marquant une nouvelle phase de la politique migratoire espagnole axée sur l’inclusion et l’intégration.

